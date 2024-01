SÜDAMELT ÄRA: 40. sünnipäeva tähistav Miss Estonia Diana Arno pihib, miks oma moebrändile joone alla tõmbas: tuju suurelt tähistada pole. Oleme väga kurvad

Miss Estonia ja Kuldnõela võitja Diana Arno teatas 16. jaanuaril üllatuslikult, et jätab oma rõivabrändi senise formaadiga hüvasti ning sulgeb ka Tallinnas asuva showroom'i, millele järgnes raju tühjendusmüük. Täna 40 aasta juubelit tähitav disainer tunnistab, et viimased aastad on olnud väga rasked ning pannud ta igas mõttes proovile. „Kõige rohkem on mul kahju oma tiimist, kellega pean hüvasti jätma!“