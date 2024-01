MILLINE KINGITUS! Marju Karin sai priimabaleriin Age Oksalt kauni žesti: see oli jalustrabav!

„Teate, kui on suur armastus ja tahate sellest maailmale kuulutada. No vot, mul praegu sama tunne. Esibaleriinid Dagmar Rang-Saal ja Age Oks ütlesid, et tulevad korra läbi … Mõtlesin, et võib-olla saan ikka balletikooli,“ alustas kaks päev tagasi 47. sünnipäeva tähistanud Marju Karin oma muljetamist sotsiaalmeedias. Priimabaleriinid ei tulnud Karinile külla aga tühjade kätega, vaid kingiga, mis ta pahviks lõi.