Supermodell Gisele Bündcheni ema suri vähki

New York Posti andmeil võlgneb Bündchen (43) tänu oma karjääri eest just nimelt emale. Tulevane supermodell sirgus Brasiilias Horizontina-nimelises linnas töökas keskklassiperes. Vânia tegutses pangatellerina, tema abikaasa Valdir Bündchen on sotsioloog. Gisele tahtis teismeeas saada kutseliseks võrkpallimängijaks, kuid 1993. aastal pani Vânia oma kaksiktütred modellikursustele, et nad enesekindlust ja rühikust juurde saaksid. Pärast kursuse lõppu premeeriti Giselet ja Patriciat sõiduga Rio de Janeirosse. Sealses ostukeskuses torkas Gisele silma Elite'i modelliagentuuri esindajale, ja edasine, nagu öeldakse, on juba ajalugu.

Bündchen, kel on nüüdseks purunenud abielust USA sporditähe Tom Bradyga kaks teismelist last, rääkis mullu portaalile People, et tema vanemad on põduraks jäänud. Gisele ei varjanud, et see nõuab lõivu kogu perelt. 2010. aasta naistepäeva blogisissekandes nimetas supermodell ema oma kangelaseks. „Tänu temale usun, et pere tuum on naine … Võin vaid loota, et olen oma lastele kindlaks kaljuks, nagu ema on meile alati olnud.“