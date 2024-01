FILMIARVUSTUS | Sobib streginädalail vaatamiseks! Oscarite ootel film „Mahajäänud“ paneb muuhulgas mõtlema ka kooli ja pedagoogide rollile

Ei saa salata, et suur osa Alexander Payne’i „Mahajäänute“ („The Holdovers“) võlust peitub minu jaoks selles, et tegevus toimub 1970. aastal – kaadrite sume filter, toonane rõiva- ja soengumood, kabinetis vana hea kirjutusmasin, piibu popsutamine, 1970ndate muusika – kõiges ses on mõnus annus nostalgiat. Filmitegijate sõnul sai ajastu valitud selle järgi, mil veel olid eraldi poiste ja tüdrukute internaatkoolid.