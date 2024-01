„Telehommiku” saatejuht Romi Hasa avameelselt Eestisse tagasi kolimisest: olin lahutatud, ilma tööta ja olnud kaheksa aastat kodune pereema

Raadiohääl ja tegenägu Romi Hasa on elanud justkui mitut elu – kord tuntud raadiohääl, siis koduperenaine Soomes, seejärel lahutatud ja töötu kolme lapse ema ning nüüd taas teles figureeriv saatejuht. Tänast edulugu varjutab aga depressioon ja ebamugavad olukorrad, mis on teda inimesena kasvatanud. „Nüüd on mul tunne, et kui sain sellest läbi, siis olen kuulikindel.“