MURE KUNINGA TERVISE PÄRAST: Charlesi pole operatsiooni järel ikka veel koju lubatud

Briti õukonnast teatati 17. jaanuaril, et prints Williami abikaasale Catherine'ile on London Clinicu nimelises erakliinikus tehtud plaaniline kõhuõõneoperatsioon, millest paranemine võtab aega. Walesi printsess on endiselt haiglas. Kuningakojast teatati ka kuningas Charlesi ootavast haiglaprotseduurist, mille põhjus on suurenenud eesnääre.