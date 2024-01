Nele-Liis Vaiksoo oma varalahkunud nooremast vennast: vahel öösel ärkan üles ja mõtlen ta peale

Nele-Liis Vaiksoo tänavu Eesti Laulul osalev lugu nimega „Käte ümber jää“ pääses otse finaali. „Mulle on hästi palju öeldud, et see on nagu armastuslaul. Mingis mõttes ongi, aga mitte inimesele, kes lihtsalt ei taha sinuga koos olla, vaid inimesele, kes on siit juba ära läinud teisele poole,“ räägib laulja, kelle võistluslool on sügav ja isiklik tähendus.

„See laul on pühendatud ühele pereliikmele. Vahel öösel ärkan üle ja mõtlen ta peale,“ tõdeb Vaiksoo, kelle noorem vend lahkus siit ilmast 16 aastaselt. „Lugu on minu jaoks pigem helge mõttega. Ma ikka salamisi kohtun temaga oma mõtetes. Meie käed on ühendatud, lihtsalt see jäine asi on nende ümber ja me ei saa puutuda üksteist.“

Seda, kas Eesti Laulul isikliku sõnumiga lugu publikule esitada saab olema suur katsumus, Nele-Liis ennustada ei osanud. „Eks seda saab siis näha. Kui seda lugu salvestasin, siis oli [emotsionaalseid] momente küll. Artistina on hea, kui laulus on oma emotsioon. Mitte, et keegi on teinud või produtseerinud sulle mingisuguse laulu.“

Nele-Liis tõdeb, et tegelikult on tema Eesti Laulu võistluslugu helge ja hea. „Et me kõik tuletaksime meelde inimesi, kes on meie südametes, keda me enam puutuda ei saa, aga on ikkagi meiega ja meie ümber,“ annab Vaiksoo ilusa mõtte.

Tänavu said Eesti Laulul esimest korda otse finaali viis artisti. Lisaks Nele-Liis Vaiksoole veel Daniel Levi, ansambel Brother Apollo, duo Uudo Sepp ja Sarah Murray ja Carlos Ukareda.

Eesti Laulu finaal toimub 17. veebruaril Tondiraba jäähallis.