Camilla on Charlesi tema operatsiooni järel murettekitavat sageli külastanud?

Briti kuningakojast teatati 17. jaanuaril, et Walesi printsessile Catherine'ile tehti korraline kõhuõõnelõikus, mille järel ta jääb kuni kaheks nädalaks haiglasse. Operatsioon viidi läbi London Clinicu nime kandvas erahaiglas, mis on Daily Maili teatel Ühendkuningriigi suurim erahaigla. Walesi printsess ei soovinud oma terviseprobleeme pikemalt lahata. See on tekitanud ohtralt kuulujutte – liiatigi andis Walesi printsessi esindaja teada, et avalikkuse ette naaseb kolme lapse ema alles pärast lihavõtteid.