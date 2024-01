Kait Kall ühisest stand-up etendusest Tõnis Niinemetsaga: „Kaks inimest tagastasid piletid, sest peale Eesti Laulu nad Tõnist enam näha ei taha.“

„Lihtsalt aeg on selline ärev. Mul on tunne, et viimase kahe aasta jooksul, mil on olnud sõda ja selle tõttu majanduslikult keeruline, on huumori peale ärritumine hästi kerge tulema. Saan aru inimestest, kelle jaoks Kinoteatri saade ei olnud naljakas. See polnudki enamjaolt naljakas ja ei pidanudki olema. Me ei läinudki eesmärgiga ainult nalja teha,“ kommenteerib Tõnis Niinemets eelmise aasta lõpus poleemikat tekitanud „Kinoteatri õhtuse vööndi“ viimast saadet, mis kunagi ilmavalgust ei näinud.