GALERII | „Tartu on selleks ainuõige koht!“ ehk President kuulutas Euroopa kultuuripealinna avatuks!

Reede õhtul kell 19.00 on Tartu Emajõeäärne rahvast pungil. Tartlased ilmselt teavad, milline sumin käib suvel Vabaduse puiesteel ja jõe kallastel, kui toimub tohutul hulgal üritusi ja rahvast on rohkem kui inimesi. Emajõele on püsti pandud hiiglaslik ja vingete valgusefektidega lava.