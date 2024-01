Kirjanik ja filosoof Hasso Krull: Elon Musk mingu Marsile! Mina temaga kaasa ei lähe

Hasso Krulli teeb ettevaatlikuks ainult see, et inimesel on nartsissistlik kalduvus uskuda, nagu võiks keegi teine temaga imet teha. Muuta teda paremaks, ilusamaks, tugevamaks ja tõelisemaks, ilma et tema ise midagi ette võtaks. Lihtsalt torka traadid pähe, suts ja valmis.

„See on umbes nagu Juhan Jaigi jutt õppimismasinast, kus koolipoiss Juku pani hulga raamatuid padja alla, et koolitükid pähe jääksid, ja tuli välja, et see toimiski. Ainult et hommikuks oli ta pea nii suur, et ei mahtunud enam toast välja. Passiivsed, nartsissistlikud utoopiad on ohtlikud, nendest võib kergesti sõltuvusse jääda,“ selgitab Krull.