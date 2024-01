TELEDUO TAASELUSTAB „KAHEVÕITLUSE”! Teet Margna: head saated kestavadki sajandeid

Mälumängu „Kahevõitlus” mõtlesid Teet ja Kristjan välja juba enam kui 20 aasta eest. „See võitis vaatajate südamed juba siis, ammusel ajal. Nüüd ta taaselustub, sest me oleme kõik näinud ja aru saanud, et eestlane on mitte ainult laulu- ja tantsurahvas, vaid ka mälumängurahvas,“ rääkis Margna. „Head saated kestavadki sajandeid,“ lisas ta.