GALERII | Martti Helde uus dokumentaalfilm „Vara küps“ jõudis kinodesse. Vaata, kes käisid esilinastusel!

60 kohas üle Eesti filmitud loodusfilm jäädvustas poeetilises võtmes erinevaid metsakoosluseid, et säiliks digitaalne pärand kaduvatest vaadetest. “Salvestasime need kaadrid eesmärgiga, et neid oleks tulevikus võimalik muudeski projektides kasutada,’’ lausus filmi režissör Martti Helde. ‘’Kutsun Eesti inimesi ülesse filmi vaatama minema ning kaasa rääkima. See on ainus viis, kuidas ühiskondlikult avaldada survet, et raie looduskaitsealadel lõpeks’’.