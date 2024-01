ÕPETAJATE STREIGI MÕJUD | Tuntud õppurid: antud lubadusi tuleb pidada, samas tuleb alati ära kuulata mõlemad osapooled

Marie sõnul jäi nende koolis õppetöö seisma üheks päevaks. Edasi on õpetaja enda otsustada, kas ta viib enda tunnid läbi või mitte. Gümnasist tunnistab, et tema mõtted streigi osas on pigem kahetised. „Usun, et ma pole ainus, kes mõistab täielikult õpetajate käitumist. Samas püüan aru saada ka põhjendustest, miks see palgatõus pole koheselt teostatav.“