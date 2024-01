Miks ei maksa unenäos surnuga kaasa minna?

Vanarahvas ütles, et kui surnu tuleb sind unenäos külastama, kisub ilm tormile. Teiselt poolt teati, et lahkunud inimese unes nägemine võib olla ohtlik. „On öeldud, et kui surnu sulle midagi annab, siis see on hea enne,“ räägib unenägudeuurija Jaan Sudak. „Samas, kui ta sinult midagi võtab, rääkimata sellest, kui ta sind kaasa kutsub, siis see on surma märk.“