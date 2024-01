APRILLINALI VÕI MITTE? Kultusfilm „Tulnukas“ saab kevadel järje

Rasmus Merivoo sõnas Eesti filmi instituudi pressipäeval, et värske filmi tegevus toimub 20 aastat pärast seda, kui tulnukad Valdise ära viisid. „Elu alevis on vahepeal kõvasti muutunud,“ kinnitas ta.

Film uurib lähemalt jõmlust ja võtab fookusesse Märt Avandi kehastatud Valdise, kes ei sobitu ühel päeval enam teiste jõmmide hulka. Uues filmis astuvad üles mitmed originaalist tuttavad näitlejad, nende hulgas ka Märt Avandi ja Ott Sepp. Filmi tootja on Tallifornia.

2020. aastal sai legendaarne „Tulnuka“ tsitaat: „näed, Valdis, selle künka taga nägi Vallo UFOt“ uue hingamise – Märt Avandi kehastatud Valdise tegelaskuju leidis räppar nublu ja Mikael Gabrieli loo „Universum“ videos taaskasutust. Rasmus Merivoo oli toona rahul, et ka Valdis muusikavideos koos nublu ja teiste maaväliste tegelastega kosmoselaevas sõidab. „Tore video on! Mulle väga meeldib. Kuigi noh, selle muusikavideo eelarve on nähtavasti palju suurem kui minu filmi oma,“ rääkis režissöör läbi naeru Õhtulehele.