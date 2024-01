KIIDUVÄÄRT TAASKASUTUS: printsess kandis oma ema 34 aasta tagust kleiti

Sinivereliste rõivavalikutele pühendunud Instagrami-konto Royal Fashion Police tuvastas, et 24aastase printsessi seljas oli Pariisi moenädalal tõeline vintage-Chanel, mantelkleit, mida tema ema – kadunud Grace Kelly ja Monaco vürsti Rainier ' tütar ning praeguse vürsti Albert II õde – kandis esmakordselt 1990. aastal.

View this post on Instagram

Royal Fashion Police avaldatud fotodel on kleit 1990. aasta sügistalvisel Chaneli moesõul ning Caroline'i seljas nii 1990 kui ka 1993. Alexandra fännid on vaimustuses – mõne väitel pole printsess eales nii šikk välja näinud. Neiu isa on Monaco Caroline'i kolmas abikaasa, Hannoveri prints Ernst August.