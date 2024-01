SOSS-SOSS-SALASÕNUMID? nublu ja Mikael Gabrieli laulust ja videost aimub viiteid vandenõuteooriatele

Soome muusikaväljaanne Rumba väitis juba 19. jaanuaril, kui nublu ja Eesti juurtega Soome räppari Mikael Gabrieli ühispala avalikkuse ette jõudis, et sellega püütakse vandenõuteoreetikute hääli. Gabriel on varemgi oma lauludes ja intervjuudes vandenõuteooriatest rääkinud. „Miklu [Mikael Gabriel] räägib, et soomlased on lambad ja et kõik peaksid oma peaga mõtlema,“ kirjutas ajakirjanik Jarkko Fräntilä Rumba veergudel. Laulu refräänis kõlab: „Vox populi, kui te olete lõvid, miks teie kari siis määgib? Vox populi, ja me ei kavatse eales suud pidada. Vox populi, vox populi, me oleme rahva hääl. Vox populi, vox populi, meie hääl kõlab maailma otsa.“