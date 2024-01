NEPO-KITTY: Claudia Schifferi kass kujunes esilinastuse superstaariks!

Schifferi ja Vaughni („Kingsman“, „Kick-ass“) kass Chip saabus kolmapäeva õhtul Londonis filmi esilinastusele rombimustrilises seljakotis, mille aknast ta sai välja kiigata. Chipil on peatselt ka Eesti ekraanidele jõudvas „Argylle'is“ tähtis roll: ta kehastab spiooniromaanide autori Elly Conway ( Bryce Dallas Howard ) kassi Alfiet.

Foto : Stephen Lock / i-Images via ZUMA Press / Scanpix

„Argylle'is“ mängivad ka Sam Rockwell, Henry Cavill, John Cena, Ariana DeBose, Bryan Cranston ning poptäht Dua Lipa. Claudia rääkis novembrikuises Jonathan Rossi telesõus, et algselt pidi filmis kaasa lööma hoopis teine kass. „Aga tema polnud hea näitleja. Ta oli lihtsalt kohutav! Ühtlasi oli ta väga kulukas. Nii et mu mees Matthew, filmi režissöör, küsis, kas ta võib minu kassi võtta. Ütlesin: „Miks mitte, ta võib saada nepokassiks [viide nepo baby'le, vanemate kaudu meelelahutusärisse pääsenud staarilapsukestele]. Ja vat, mis sai!“ Claudia sõnul on Matthew'l kavas juba „Argylle'i“ järg.