ÕHTULEHT 80 | Vaata, millest kirjutati 2006. aasta 25. jaanuari ajalehes!

2006. aasta üks suurimaid skandaale oli kahtlemata nn Kadriorgia. Nimelt selgus, et toonase presidendipaari 13- ja 15aastase tütretütred korraldasid presidendilossis kontrolli alt väljunud pidusid. „Mina avastasin, et midagi on korrast ära, kui leidsin, et puhvetist on kadunud mõned eriti hinnalised veinid, millised olin varunud oma sünnipäevaks. Siis selgusid veel mõned pahandused. Kuigi tüdrukud ei teadnud täpselt, kes selles süüdi on, aimasid nad muidugi, et need võisid olla nende pidulised,“ tunnistas Ingrid Rüütel toona.