Lauri Hermann: „Tihti vaadatakse pealinna poolt meie Tartu poole veidi üleolevalt, kuigi just siit said tegelikult paljud ägedad ideed alguse.“

22. veebruaril esilinastub Tartu Elektriteatris dokumentaalfilm „Suletud linna pioneerid“, mille autoriteks on Erkki Ergma ja Lauri Hermann. Raadio Elmari saatejuht Lauri selgitab, et film räägib otseselt Tartust, laiemas plaanis aga igipõlisest Tartu VS Tallinn või Lõuna-Eesti VS Põhja-Eesti vastasseisust. „Taasiseseisvudes oli just heade mõtete linn Tartu see, kus näidati suund ette ning aidati läänemaailm meile kätte tuua,“ lausub ta.