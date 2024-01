Liisa Pakosta meenutab Väino Uibot: ei jõudnud veel mütsigi peast võtta, kui ta praadis juba pannkooke

„Väino Uibo on mu vanemate laste vanaisa, pereliige. Aga ma olin temast vaimustuses juba kooliajal, kuna olin suur teatrihuviline,“ meenutab poliitik Liisa Pakosta . „Ta tuli lavale ja sinimustvalge justkui hõljus nähtamatult kaasa. Hiljem Väino ema juures käies sain eriti hästi aru, millisest kodusest kasvatusest see selge rahvuslik ja vastuvaidlematult eestimeelne hoiak pärines.“ Liisa kirjeldab, et vanaisana ja äiana oli Väino lahe ja viskas kogu aeg nalja. „Ükskõik kui keeruline olukord ka oli, temal oli ikka midagi helget varrukast võtta. Ka oma raskesse haigusesse suhtus ta optimistlikult, see ilmselt pikendas eluaega vastu arstide ennustusi. Toomas-poeg ja lapselapsed on sellise helguse ja hea huumorisoone oma isalt pärinud.

Teine Väinole iseloomulik omadus oli laiema pildi ja ootamatute seoste nägemise võime, jällegi õnneks geenidega edasi antavad oskused. Alati oli huvitav temaga rääkida. Ja kui tavaliselt on vanaemad need, kes muretsevad, et kas kõht sai täis ja kas jalad on soojas ja ega kurk valuta, siis Väino oli just selline „vanaemalik“ vanaisa. Et ei jõudnud veel kojas mütsigi peast võtta, kui tema oli juba pannkooke praadimas. Head ja helget teed seal teisel pool!“