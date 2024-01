Ryan Gosling on nördinud, et „Barbie“ tähtsatest nominatsioonidest ilma jäi

Näitlejaauhinna nominatsiooni pälvis teinegi „Barbie“ näitlejanna, America Ferrera , kuid mitte Robbie. Nördinud Gosling tegi kolleegide kaitseks avalduse. Keni osatäitja ütles, et nominatsioon võrratute meesnäitlejate kõrval on talle suur au. „Aga ilma Barbieta pole Keni, ja „Barbie“ filmi pole ilma Greta Gerwigi ja Margot Robbieta, kahe inimeseta, kelle panus on selle ajalukku mineva ja üle maailma kiidetud filmi juures kõige suurem olnud.“

„Barbie“ esitati parima filmi auhinna kandidaadiks ja Robbie kui üks produtsentidest on seega samuti nomineeritud. Gerwig omalt poolt märgiti ära parima mugandatud stsenaariumi kategoorias. Kuid see, et esimene ei mahtunud aasta silmapaistvamate naispeaosatäitjate ja teine aasta paremate režissööride hulka, on Oscari-ralli kõmulisemaid seiku, märgib Variety.