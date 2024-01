Päeva põhiuudis rääkis sellest, et rahvusvaheline Suusaliit saatis Eesti Suusaliidule kirja, milles teatatakse, et Kristina Šmiguni Brussonis antud dopingu A-proov osutus positiivseks. Kohtumisel Eesti Suusaliidu esindajatega eitas Kristina täielikult dopingu tarvitamist. Üheskoos otsustati, et nõutakse B-proovi testimist.