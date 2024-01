Norra kuningas Harald ei kavatse troonist loobuda

Iltalehti teatel kommenteeris kuningas Harald võimalikku võimuvahetust 23. jaanuaril koos kroonprints Haakoniga (50) Oslo pressikeskust külastades. 33 aastat võimul olnud kuningas ütles, et jääb oma sõnade juurde ning püsib surmani troonil. „Andsin parlamendile vande ja see on eluaegne.“