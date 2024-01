ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | Tosin aastat Soomes elanud Vasilisa: armastus teeb meiega midagi, seks ja Prosecco tulevad ka kasuks

Kuigi Vasilisa on abielunaine, õngitsevad mehed ikka kauni daami postkastis. „On saadetud ilma nimegi ütlemata oma telefoninumber. Üks võõras mees küsis raha võlgu. Mu lemmikkategoorias on aga need mehed, kes ütlevad, et tahavad lihtsalt suhelda. Ma olen abielus ja ütlen seda neile. Vot see lihtsalt suhtlemine… Miks see mind naerma ajab?“ küsib kaunitar. Mis saab aga siis, kui Vasilisa viieaastane poeg jõuab TikTokis tegutsemise ikka ja ema videoid näeb?