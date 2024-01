„Huumor oli temaga lõpuni ning loodetavasti ka sealpool Linnuteed!“ Suri näitleja ja lavastaja Väino Uibo

„Ma ei teagi kust kohast alustada… Istusin haiglavoodi kõrval ja hoidsin ta käest. Saime mõlemad aru, et need on ühed viimased hetked koos olla. Rääkisime kuis jaksasime, mina pärisin, tema püüdis vastata. „Allikavett tahaks veel korra maitsta ja pohlad võiksid ka sees olla.“,“ jutustab Toomas sotsiaalmeedia vahendusel.

Toomas lisab: „Isa sündis täna 29 694 päeva, umbes 712 656 tundi ja 42 759 360 minutit tagasi. Käis sõda ja tol päeval moodustasid USA ja Suurbritannia ühiskomitee, mis hakkas uurima natside sõjakuritegusid. Midagi pole maailmas muutunud.

Elva keskkool, siis Tallinna Kergetööstustehnikumi. Õppis elektri värki ja sattus Draamateatrisse valgustajaks. Tundus, et lahedam on olla hoopis valgustatav. Nii läkski. Lavaka IV lend 1966–1970 koos kamraadide Ulfsaki, Kilveti, Tepandiga ja paljude teiste talentidega. Nad olid kõik täiestisegased tüübid, aga veel on mõned alles, kes mäletavad Bulgakovi „Don Quijote“ kursuse diplomilavastust 1969. aastal. Ulfsak Doni ja Väints Sancio Panza rollis. Olla olnud vägev. Midagi oli nende sisse pandud. Panso, vist.

Tulevad kandvad rollid Tallinnfilmides „Väike reekviem suupillile“ (1972) ja „Aeg elada, aeg armastada“ (1976), aga teater kisub rohkem.

1971 sünnib esimene poeg ja teine 1973. Siis kolimine Tallinnast Tartu. Puust linna teatrielus annavad tooni Toomingas, Hermaküla ja vana hirm Ird. Elu on möll, aga isa on kenasti olemas. Räägib poistega teinekord sügavatel filosoofilistel teemadel. Lugege seda ja lugege toda! Köögis istuvad pidevalt Runnel ja Kaalep. Viimane suitsetab nii, et väike ruum muutub iga kord hingamiskõlbmatuks. Aga midagi jääb nendelt vanameestelt eluks ajaks külge. Isa vihkab kõige rohkem silmakirjalikkust ja ebaõiglust ning ei peida oma suurt empaatiavõimet. Midagi jääb eluks ajaks külge.

1979 Tartus Edasi toimetuses esimene ülesastumine koos isaga. Vist mingi nääripidu ja Kadastik kutsus. Järgmine kord Pedas ja Erki Berends peokorraldajana vist isegi salvestab. Võimalik, et ta leiab selle lindi kunagi veel üles. No, ja siis hakkab pihta. Järgmised kontserdid.

On 1981. Isa läheb esmaspäeval tööle ja tuleb reedel, vahest ka neljapäeval või laupäeval, sest töökoht on nüüd hoopis Viljandi Ugalas. Teda on füüsiliselt vähem, aga ta siiski on ja me oleme palju koos. Eriti suvel Kammeris. Ühel ööl, seal Kammeri ärklitoas sünnib laul „Võõras mees“. Ei oska sest esiotsa midagi arvata, aga ennäe. Mõni identifitseerib teda ainult läbi selle loo. Veidrad juhused.