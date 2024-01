KAHTLANE: petmisskandaalist räsitud Taani kuningas sõidab esimesele välisvisiidile ilma Maryta!

Sügisel lõhkas Hispaania kõmuväljaanne skandaali, väites paparatsofotodega pikitud artiklis, et Taani kroonprints Frederik murdis Madridis oma naisele truudust Mehhiko-Hispaania seltskonnakaunitariga. Kõnealune femme fatale Genoveva Casanova eitas väiteid avalikult ja kustutas hiljem oma Instagrami konto, kuid Taani kuningakojast kõlakaid ei kummutatud – öeldi vaid, et pahatahtlikku kõmu nad ei kommenteeri. Kui kuninganna Margrethe teatas 31. detsembri uusaastakõnes ootamatult, et loovutab trooni oma vanemale pojale, vallandusid kõlakad, et ta tegi seda Frederiki abielu päästmiseks – et taanlaste seas ülipopulaarne austraallanna Mary plehku pista ei saaks.