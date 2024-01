NAISTEVAHELINE DRAAMA JÄTKUB! Mallukas: Brigitte ähvardas paljastada, et petsin oma eksabikaasat sõbranna mehega. Teen seda siis ise

Mallukas on enda blogis avalikustanud nii mitmeidki staaride saladusi. Viimati võttis ta pihtide vahele toitumisnõustaja Erik Orgu, Brigitte Susanne Hundi ja Lauri Pedaja. Seekord on pihitoolis aga naine ise – populaarne blogija tunnistas, et ta oli oma abielus Kardoga truudusetu.