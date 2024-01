„Beverly Hills, 90210“ näitleja surma kohta saabus uut infot

Gail mängis 1990. aastatel ka draamasarjas „Savannah“ ning 1999-2000 populaarse haiglasarja „General Hospital“ sõsarseriaalis „Port Charles“. Tema viimaseks ekraanirolliks jäi ülesastumine 2008. aasta õudusfilmis „The Belly of the Beast“ ning viimaseks dubleerimistööks 2019. aastal ilmunud videomäng „Blacksad: Under the Skin“.