TIKTOKI KOKAST RESTORANIOMANIKUKS | Alex Aus: see on olnud raskeim missioon üldse!

„Siiani soovin kõigile edu, kes soovivad ratastel pastat pakkuda. See on olnud raskeim missioon üldse,“ räägib TikTokist tuntud noormees Alex Aus „Telehommiku“ saates. Mitu aastat sotsiaalmeedias erinevaid kokandusvideoid teinud Alex on nii mõnegi noore kokanduspisikuga nakatanud ning loonud ka oma foodtruck'i, kus pakub värsket pastat.