FOTOD | Jesper Parve ja Mari Ojasaar-Parve müüvad mereäärset Hiiumaa maja: oleme selle ehitusse pannud kogu oma pere hinge ja loomingu

Kahe magamistoaga mereäärne maja maksab 295 000 eurot. „Oleme selle koha ehitusse pannud kogu oma pere hinge ja loomingu, ning loodame südamest, et see aitab ka teil leida üles inspiratsiooni ning kallistab ka tulevikus uusi omanikke,“ kirjutab Parve.

Kompleks koosneb suuremast peamajast, väiksemast surfimajast ja saunamajast. Lisaks on olemas suur kümblustünn, välitualett, lõkke-ja grillikoht ning 150 meetri kaugusel oma privaatne rand. Peamajas on kaks magamistuba. Teisel korrusel asub imelise vaate ning mõnusa suure voodiga peamine magamistuba ning alumisel korrusel nariga väiksem magamistuba. Lisaks on olemas suur, valgusrikas ja õdusa kaminaga avatud köögiga elutuba ja ka suur puhketuba.