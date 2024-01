RÄUSKAS PURJUSPÄI: lennukis tüli norinud Samantha Fox viidi soolaputkasse taltuma

New York Posti teatel leidis piinlik intsident aset Heathrow' lennuväljal British Airwaysi lennukis, mis pidi suunduma Saksamaale Münchenisse. Lennuk oli juba valmis õhku tõusma, kuid pööras otsa ümber. Politsei kinnitab, et lennukist tõsteti maha ja arreteeriti 50. eluaastates naine, keda kahtlustati purjusolekus. The Suni teatel oli tegu 56aastase lauljanna Samantha Foxiga, kes oli kaasreisijaga tüli norima hakanud. Fox viidi arestimajja kainenema ning peab märtsis kohtu ette astuma.