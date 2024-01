VÄLISFÄNNID PAHASED: „Eesti laulu“ finaali pidanuks saama Cecilia ja Ewert Sundja koos Cartooniga

„Eesti laulu“ üks ja ainus poolfinaal on peetud – 5MIINUST x Puuluup, Ewert and the Two Dragons, Ollie, Peter Põder ja Anet Vaikmaa said finaali. Välisfännid kurdavad, et võistluse uus formaat on jama ja kommentaaridest tõuseb esile kaks laulu, mille finaalist välja jäämise pärast ollakse eriti pettunud.