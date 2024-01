FILMIARVUSTUS | „Üks elu“ – lugu Briti Schindleriks nimetatud mehest on nii liigutav, et ühel võttepäeval olevat nutnud isegi kogu filmitrupp

Igapäevased sõjauudised räsivad hingi ning kes ei vajaks praegu lugusid sellest, et pääsemine pole lootusetu ja headust on ilmas. Seni BBCs telerežissöörina töötanud James Hawes kutsus oma mängufilmi debüüdi „Üks elu“ peaossa vanameister Anthony Hopkinsi ning lugu, mis sündis, on nõnda puudutav, et üht stseeni filmides nuttis kogu võttetrupp.