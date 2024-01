„HEA TÜDRUK“ PODCAST 14. OSA | Kui noor tüdruk hakkab armastama kuulsat või rikast vanameest, kas siis on õige ohverdada oma elu parimad aastad?

Vaataja-kuulajakirjast tuleb taaskord esile üks põletav küsimus, mis juba läbi mitme podcast'i kirgi kütnud ja kommentaariumi kihama pannud: „Kui noor tüdruk hakkab armastama kuulsat või rikast vanameest, kas siis on õige ohverdada oma elu parimad aastad?“ See on ka küsimus, mida publik Anu vestlusõhtutel „Head tüdrukud nii ei tee“ ja „Pahad tüdrukud“ pea alati õhku viskab.