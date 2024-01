ŠOKK: mullu rinnast ilma jäänud Fergiel diagnoositi uus agressiivne vähkkasvaja

64aastane Yorki hertsoginna paljastas mullu juunis, et tal on diagnoositud rinnavähk. „Yorki hertsoginna Sarah'l diagnoositi hiljuti rinnavähi varajane vorm, mis tuvastati plaanilise mammograafia käigus,“ teatas Fergie pressiesindaja toona. „Talle soovitati lõikust ja see on edukalt toimunud.“