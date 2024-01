SÜDAMELT ÄRA | Liis Lemsalu ihukosmeetik räägib, kuidas ta aitas Liisil leida arsti, kes talle diagnoosi pani: „Väljakannatamatu valu viis teda mitu korda EMOsse.“

Katrin Rasmannil on kosmeetikuna tööstaaži 24 aastat, millest pea kümme aastat on tema hoolealuseks olnud lauljanna Liis Lemsalu, kellega lauljatar on jaganud nii oma rõõme kui muresid, õnnestumisi ja tagasilööke. Nähes, millisesse kuulujutu keerisesse on tema armas klient sattunud, ei suutnud ta vaiki olla ja kirjutas Liisi Facebooki postituse alla avaliku toetuskirja. Just sealt selgus, et tema oli see, kes aitas Liisil naistehädadega õiget arsti leida, kes viimaks ka endometrioosi diagnoosini jõudis. Palusime Katrinil Liisi nõusolekul lähemalt rääkida, millisena tema lauljatari tunneb ning millest sellised karmid kuulujutud võisid liikvele minna? Ka räägib Katrin kui väga oli Liis emaks saamist oodanud ja milliseid pööraseid samme ta raseduse säilitamiseks ette võttis.