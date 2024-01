KES MÕISTAB, KES PAHANDAB, KES IKKA LOODAB! Naissaadikud vastuvõtukutsest ilmajäämisest: „Riigikogulaste sõimamisest on saanud uus rahvaspordi ala.“

Reedel selgus vabariigi presidendi kantselei vahendusel, et sel aastal on ruumikitsikuse tõttu kutsutud vabariigi aastapäeva vastuvõtule parlamendist vaid riigikogu juhatus, komisjonide esimehed ja aseesimehed ning fraktsioonide juhid. Lihtliikmetel Estoniasse tänavu asja pole. See on paljusid saadikuid solvanud ja põhjustanud pahameelt, kuid on ka neid, kes mõistavad presidendi otsust. Õhtuleht võttis ühendust naissaadikutega, et uurida, kas nad olid juba ettevalmistustega algust teinud ja mida arvavad presidendi valikust.