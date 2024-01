VIDEO | Suri legendaarse tüdrukutebändi solist Mary Weiss

The Shangri-Las oli 1960. aastate tuntumaid tüdrukuteansambleid, mille paladest olid menukad „Leader of the Pack“, „Give Him A Great Big Kiss“, „Remember (Walking in the Sand)“ ja „Heaven Only Knows“. Lisaks Weissile, kes oli kuulsaks saades vaid 15aastane, kuulusid bändi tema õde Elizabeth (Betty) Weiss ning nende koolikaaslastest kaksikõed Marguerite ja Mary Ann Ganser.