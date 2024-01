Liis Lemsalu pärast nukrat intervjuud: aitäh toetuse eest!

Liisi sõnul on ta saanud pärast intervjuud väga palju kirju ja pöördumisi. „Olen südamepõhjani liigutatud.“ Ka jagab laulja Instagrami loos Sokratese elutarkust, et enne teisest inimesest rääkimist tuleks läbida kolme sõela test: kontrollida, kas jutt on tõene, heatahtlik või kasulik.

Juba pool aastat on Liis Lemsalu ja tema lähedased pidanud võitlema karmide kuulujuttudega lauljatari narkosõltuvusest. See, et Liis pole nelja kuu jooksul soostunud neid kommenteerima, on aga tekitanud uusi kuulujutte ja mõistagi ka küsimusi. Selle nädala „Pealtnägijas“ asus hiljuti emaks saanud Lemsalu end lõpuks kaitsma.

Õhtuleheni jõudsid esimesed vihjed septembri alguses. Sisu oli seesama, millest Mihkel Kärmas ja Liis Lemsalu selle nädala „Pealtnägijaski“ rääkisid: justkui kuritarvitaks lauljatar kangeid narkootikume ja vähe sellest – seda ka raseduse ajal.

Aga mis kuulujuttudest täpsemalt siiski jutt käib?

Mihkel Kärmas loeb „Pealtnägijas“ ühe osa neist ette (olgu öeldud, et täpselt samad vihjed olid laekunud ka Õhtulehele, aga neid oli rohkemgi) ning palub Liisil neid ausalt kommenteerida. Küsimusele, kas ta on üledoosiga rasedana sattunud EMO-sse, vastab lauljatar, et kindlasti mitte. „Sinu isa ei ole viinud sind käekõrval narkovõõrutusse mingil hetkel?“ pärib Mihkel. „Mis asja? Ei, kindlasti mitte,“ tuleb vastus.

„Sinu pojal ei ole mingisuguseid probleeme, mis oleks tulenevad sinu sõltuvustest?“ uurib saatejuht edasi. „Ei,“ raputab Lemsalu pead. „Lastekaitse on tulnud midagi uurima? Või ei võtnud sult sinu sõltuvuse pärast lapse ära?“ pinnib saatejuht edasi. „Ei, kindlasti mitte. Issand, see on ... Oeh, kust need jutud tulevad? Täitsa pahviks lööb,“ on popiprintsess silmnähtavalt nõutu. Ta näitab faktide kinnitamiseks Kärmasele oma digilugu, kus ei ole saatejuhi sõnutsi ühtegi vihjet uimastiprobleemile.