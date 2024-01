GALERII VÕRU KULTUURIPEOLT | Lõuna-Eesti juurtega Uku Suviste: „Ma ei saa öelda, et olen maamees.“

Kas Ukul on soov tulevikus ka võro kiilõ kõnõlõmisõ oskus oma lastele edasi anda? „Kindlasti! Võru murrakuga on aga see, et minule jäi see külge, kui kuulsin vanaema ja vanaisa rääkimas. Ka ema kõneles nendega murrakus ja külalised. Nii oli lihtsam seda endale kaasa haarata.“ Laulja pole veel kindel, kas tahaks tulevikus elada edasi Tallinnas või kolida tagasi juurte juurde.