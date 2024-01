ÕL TV | Tulevane antiigipoodnik Allan Roosileht: minu maja näeb välja, nagu oleks siin elanud mõnda aega Los Angelese hipikoloonia

„Pean tunnistama, et mul on olnud väga aktiivne ja hoogne aeg pärast seda, kui raadiojaamast Star FM ära tulin. Kusjuures, ma jõuan teha palju rohkem selles mõttes, et muidu oli mingi osa päevast reserveeritud raadiole ja pool kümme õhtul oli vaja magama minna ning sinna vahele mahtusid tegevused, mis olid tehtud pool silma vidukil,“ räägib legendaarne muusik, diskor ja melomaan Allan Roosileht. Nüüd kolis ta siiski meeleldi mõneks ajaks Retro FMi hommikuprogrammi. Mis juhtus ja miks ta sealt paar nädalat hiljem varvast viskas?

Vaata saadet!