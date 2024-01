Mirjam Mõttus: „Eestis on säilinud päris palju elutervet mõtlemist ja oskusi, sest me oleme hullult konservatiivsed.“

„Isa kogu aeg rõhutas: „Proovi näha inimestes head!“ See on nüüd nagu mingi needus mul kaelas – käin siin ja muudkui näen inimestes head. Alati ei ole see kõige parem,“ mõtiskleb Mirjam Mõttus, ETV saatejuht ning „Aktuaalse kaamera“ Võru- ja Põlvamaa korrespondent.