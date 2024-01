Siiri Sisask: „Olen õnnelik ka oma külmas toas!“

Siiri kontserttegevus lauljana on kestnud juba 40 aastat ja esinemisi on olnud palju, ka praegu on neid sagedasti. „Ma pole kunagi olnud rikas, mul pole kunagi jäänud raha üle. Olen kasvatanud last, ehitanud kodu. Josti isa meile alimente ei maksnud. Aga ma ka ei oodanud. Mul pole kunagi olnud mingit erilist rikkust. Ma ei ole kunagi midagi sellise arvestusega teinud, et teiste inimeste õlul elada.“