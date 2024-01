Täna õhtul möllavad artistid Tartu ülikooli spordihoones, et välja selgitada „Eesti laulu“ finalistid. Võistlejaid on 15, kuid vabu finaalikohti vaid viis – seal on ees juba Brother Apollo, Carlos Ukareda, Daniel Levi, Nele-Liis Vaiksoo ja Uudo Sepp ning Sarah Murray.