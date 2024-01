BLOGI JA GALERII | KÕIK FINALISTID SELGED! „Eesti laulu” poolfinaal on peetud – vaata, kes edasi said!

„Eesti laul” tuli sel aastal uutmoodi – peeti vaid üks poolfinaal, kus võistlustulle läks 15 artisti ja finaali sai neist viis. Edasisaajateks olid 5MIINUST x Puuluup, Ewert and the Two Dragons, Ollie, Peter Põder ja Anet Vaikmaa!

Neid ootasid finaalis ees juba Brother Apollo, Carlos Ukareda, Daniel Levi, Nele-Liis Vaiksoo ja Uudo Sepp ning Sarah Murray.