Melania Trump pidas ema matustel liigutava kõne, tema kasutütrel oli nalja nabani

Amalija Knavs suri 9. jaanuaril 78 aasta vanuses. Omaaegsest Jugoslaaviast pärit eksmodell Melania Trump (53) nimetas Palm Beachi kirikus The Church of Bethesda-By-The-Sea peetud kõnes oma ema elegantsi ja taktitunde kehastuseks, vahendab New York Post. „Tema abikaasa oma mehe – minu isa Viktori –, mu õe Inese ja minu vastu oli piiritu.“