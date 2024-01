KUULA JA VAATA | nublu ja Mikael Gabrieli võistluslugu kogub populaarsust: soomlased ja eestlased mõistavad väga hästi meie riikide vahelist sidet

„Vox populi“ räägib sellest, kuidas polariseeritud avalikus debatis on mõnikord raske aru saada, mis on tõsi ja mis mitte. „Meil kõigil on õigus oma arvamusele, kuid selle asemel, et vastanduda või kulutada oma aega sotsiaalmeedias vaidlemiseks, peaksime kasutama oma häält asjade jaoks, mida saame tõeliselt mõjutada ja maailma paremaks muuta,“ ütleb Mikael Gabriel.