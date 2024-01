UUS ARMASTUS! Jan Uuspõllu endine kallim Brigita Anton: kirjutasin Janile pika hüvastijätukirja, kus selgitasin, et mu ellu on tekkinud inimene

„Kirjutasin (Janile-toim.) pika hüvastijätukirja, kus selgitasin, et nüüd on olukord selline, et mu ellu on tekkinud inimene, kellega näen suurt potentsiaali tõsiseks suhteks,“ räägib Brigita, kes tõdeb, et Jan jääb alati ta ellu erilisele kohale.